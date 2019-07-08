«Рольф» показал рост во 2 квартале на фоне падающего рынка

Компания «Рольф» подвела итоги операционной деятельности во втором квартале 2019 года. Компании удалось добиться роста по всем ключевым показателям на фоне продолжающего падения автомобильного рынка, сообщает пресс-служба «Рольфа».

Так, в течение второго квартала 2019 года «Рольф» реализовал 25191 новый автомобиль, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, динамика роста продаж во втором квартале повысилась, и по итогам первого полугодия компания «Рольф» увеличила реализацию на 6% до 45533 новых автомобилей.

Большой вклад в общий результат внес Департамент корпоративных продаж: в течение второго квартала корпоративные клиенты компании приобрели 7341 автомобиль – на 32% больше, чем годом ранее. Всего по итогам первого полугодия корпоративные клиенты приобрели в «Рольфе» 11895 новых автомобилей (+18%).

Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» также добилось роста продаж: во втором квартале 17798 клиентов приобрели в компании автомобиль с пробегом, прирост составил 6%. Результат работы подразделения в первом полугодии – 32569 реализованных автомобилей с пробегом (+7%).

Сервисные станции компании «Рольф» во втором квартале провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 770 500 нормо-часов (без учета внутренних заказ-нарядов), добившись роста выработки на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В первом полугодии выработка сервисных станций компании «Рольф» составила 1 392 389 нормо-часов, прирост +14%.

«Компания «Рольф» во втором квартале снова продемонстрировала уверенный рост на фоне стагнирующего рынка и уверенно увеличивает свою долю в авторитейле. Особо отмечу отличный результат Департамента корпоративных продаж, который добился более чем 30-процентного прироста. Эти сделки имеют большое значение для дальнейшего развития сервисного направления «Рольф»: флитовый сегмент менее подвержен рыночным флуктуациям, а корпоративные клиенты тщательно следят за исправностью своего автопарка и своевременно его обслуживают», – комментирует генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов компании «Рольф» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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