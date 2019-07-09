В России растут продажи лифтбеков

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года россияне приобрели чуть более 40 тыс. новых легковых автомобилей с типом кузова «лифтбек». Это на 33% больше, чем за тот же период годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, сегмент лифтбеков остается единственным на российском рынке, кто показывает положительную динамику, в то время как все остальные – падают. При этом наиболее заметно сократились продажи седанов, пикапов, купе и кабриолетов – реализация таких машин упала более чем на 10%.

В настоящее время лифтбеки занимают около 7% российского авторынка, а самыми популярными такими моделями являются LADA Granta, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

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