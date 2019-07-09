Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в июне реализовали 5450 автомобилей – на 26% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года в России было продано 31339 автомобилей Nissan, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в июне стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 2077 штук (-6%). С начала года было реализовано 11270 автомобилей этой модели – на 10% больше, чем в первом полугодии 2018-го.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае компания Nissan снизила цены на флагманский кроссовер Nissan Murano, который стал доступнее на 286 – 456 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, цена базовой комплектации Mid может составить всего 2 млн 099 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».