Jaguar выпустит электрический седан XJ

Компания Jaguar Land Rover объявила о своих планах по производству линейки новых электрифицированных автомобилей на заводе в британском Касл Бромвич. Ранее на заводе Касл Бромвич завершилась сборка текущей версии XJ, сообщает пресс-служба британской марки. Над созданием новой полностью электрической модели будет работать та же команда дизайнеров и инженеров, которая занималась первым в мире премиальным электрическим SUV Jaguar I-Pace.

Полномасштабная трансформация Касл Бромвич в первый завод Великобритании по сборке премиальных электрокаров будет самой значительной в истории предприятия. Позднее в этом месяце на его территории начнется работа по установке нового оборудования и технологий, необходимых для создания нового поколения автомобильной архитектуры Modular Longitudal Architecture (MLA) от Jaguar Land Rover. Это решение позволит концерну создавать не только полностью электрические и гибридные модели, но и их версии, укомплектованные экологичными бензиновыми и дизельными двигателями.

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