АВТОВАЗ не ожидает роста российского авторынка по итогам 2019 года и оценивает ситуацию как трудную, заявил президент компании Ив Каракатзанис.

«Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года. Ситуация на рынке трудная, и мы готовимся к различным сценариям развития», - сказал Каракатзанис, которого цитирует агентство «Финмаркет».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 174186 автомобилей LADA, что на 2% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании в отчетный период составила 21%. Бестселлером АВТОВАЗа стала LADA Granta, чья реализация в январе-июне выросла на 40% и составила 63982 автомобиля. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 55784 проданных машины (+12%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация составила 20662 автомобиля (-2%).

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