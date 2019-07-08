Доля импорта на российском авторынке за 10 лет упала втрое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля импорта на авторынке России по итогам 5 месяцев 2019 года составила 15%. При этом в течение последних 10 лет она довольно существенно снизилась.

Напомним, что в 2009 году на долю импорта приходилось около половины (48%) продаж новых легковых автомобилей, а в 2013 году – уже примерно треть рынка (32,8%). Таким образом, за 10 лет доля импорта упала в 3,2 раза.

Отметим, что больше всего новых автомобилей импортируется в Россию из Германии и Японии (суммарно им принадлежит 10% нашего рынка).

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