08.07.19 Прочитали 887 раз

Доля импорта на российском авторынке за 10 лет упала втрое

Доля импорта на российском авторынке за 10 лет упала втрое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля импорта на авторынке России по итогам 5 месяцев 2019 года составила 15%. При этом в течение последних 10 лет она довольно существенно снизилась.

Напомним, что в 2009 году на долю импорта приходилось около половины (48%) продаж новых легковых автомобилей, а в 2013 году – уже примерно треть рынка (32,8%). Таким образом, за 10 лет доля импорта упала в 3,2 раза.

Отметим, что больше всего новых автомобилей импортируется в Россию из Германии и Японии (суммарно им принадлежит 10% нашего рынка).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи импорт

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