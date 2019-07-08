Jeep в июне увеличил продажи в России на 32%

Российские дилеры Jeep в июне реализовали 154 внедорожника, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. За шесть месяцев 2019 года продажи Jeep выросли на 45% и составили 995 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце был реализован 71 такой автомобиль. Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 26 экземпляров. Также растет спрос на компактный внедорожник Jeep Compass – в среднем, каждый месяц с начала 2019 года реализуется более 30 автомобилей этой модели.

В 2019 году компания FCA Russia представит ряд новых версий моделей Grand Cherokee, Wrangler, Compass, а также модернизированный компактный внедорожник Jeep Renegade. Вместе с тем на 2019 год планируется расширение региональной дилерской сети. Так, в июне состоялось открытие нового дилерского центра Chrysler / Jeep – «РВ Сервис Кубань» в Краснодаре. Кроме того, компания разработала специальные условия на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».