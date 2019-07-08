Внедорожники Haval российского производства планируется поставлять на экспорт

Компания Great Wall Motor, открывшая завод в Тульской области, планирует экспортировать внедорожники марки Haval российского производства на рынки стран СНГ и Европы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

По его словам, за первый месяц работы завод Haval выпустил более 850 автомобилей Haval F7. Напомним, с момента Дней открытых дверей, которые прошли 22 и 23 июня во всех дилерских центрах бренда, было реализовано уже первых 76 автомобилей Haval F7. Начиная с июля за счет наращивания объема производства компания планирует постепенно полностью удовлетворить спрос покупателей на модель Haval F7.

«Уже сегодня компания Great Wall Motor имеет более 30% локализации, реализация второй очереди проекта позволит довести локализацию до 70%. Совместно с Минпромторгом РФ компания готовит к подписанию специальный инвестиционный контракт, защищает свои планы по конкретным деталям локализации. Уже сегодня известно, что компания будет локализовывать производство двигателей, автоматических коробок передач, элементов управления и электронного оборудования», - рассказал Григорий Лаврухин, которого цитирует агентство «ТАСС».

Напомним, 5 мая китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. До конца этого года планируется выпустить 8 тысяч Нaval F7 и 1,5 тысячи автомобилей Haval H9. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

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