Гендиректор BMW уйдет в отставку

Председатель совета директоров и гендиректор BMW Харальд Крюгер уйдет в отставку. Наблюдательный совет BMW рассмотрит вопрос о преемнике на заседании 18 июля, сообщает газета «Ведомости».

Напомним, Крюгер занял пост гендиректора BMW в мае 2015 года. Предшественник Крюгера на посту руководителя концерна Норберт Райтхофер был избран председателем наблюдательного совета компании. Крюгер, инженер по образованию, работал в BMW Group с 1992 года, вошел в совет директоров в декабре 2008-го, отвечал в компании за разные направления, с апреля 2013-го – за производство. Он курировал в BMW разработку и запуск электромобиля i3 и гибридного спорткара i8.

Между тем, по данным источников газеты Frankfurter Allgemeine, гендиректором BMW вместо Харальда Крюгера может стать нынешний руководитель производства BMW Оливер Ципзе. Такая же информация есть у источников Reuters и Bloomberg.

Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила в июне, что на место Крюгера есть два кандидата внутри компании. Газета назвала Ципзе (ему сейчас 55 лет), а также руководителя по научно-исследовательским разработкам Клауса Фройлиха. 59-летний Фройлих, возможно, не проходит по возрасту, поскольку BMW обычно устанавливает возрастной предел 60 лет для высшего руководства. Оба топ-менеджера сейчас входят в правление автопроизводителя. Фройлих продолжит работу на нынешнем посту, сообщила Frankfurter Allgemeine.

Ципзе – уроженец немецкого города Хайдельберга, получил высшее техническое и экономическое образование в Германии и США. Он работает в BMW с 1991 года. В мае 2015-го он вошел в совет директоров BMW Group как ответственный за производство вместо Крюгера.