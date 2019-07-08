Петербургский завод Nissan за 10 лет выпустил 370 тысяч автомобилей

Петербургский завод Nissan, который в 2019 году отмечает 10 лет с момента начала производства, за время своей работы выпустил 370 тысяч автомобилей. С первого дня предприятие производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около 200 млн долларов, затем в 2014 году еще 167 млн евро было вложено в расширение производственных мощностей, сообщает пресс-служба японской марки.

Сегодня численность сотрудников завода составляет 2000 человек, а производственные мощности позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. В настоящее время на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге выпускаются кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano. В 2018 году завод выпустил 56525 автомобилей, поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. Автомобили Nissan, производимые на заводе в Санкт-Петербурге, поставляются на рынки Республики Беларусь и Казахстана. В 2018 году объем поставок составил 2725 автомобилей.

Между тем Nissan продолжает развивать собственное производство и привлекать локальных поставщиков, тем самым расширяя круг занятых в отрасли. В планах Nissan увеличение объемов и глубины локализации российского производства, повышение конкурентоспособности российского завода на глобальном уровне, расширение географии поставок и экспорта.