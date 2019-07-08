ТОП-5: какие новые иномарки выбирают россияне до 1 млн рублей

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» составили очередной ТОП-5 по средневзвешенной цене новых автомобилей с учетом продаж по модификациям. На этот раз был выбран один из самых популярных ценовых диапазонов – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Лидером в этом ценовом сегменте стал корейский автомобиль KIA Rio. За 6 месяцев 2019 года россияне приобрели 47 431 Rio, а его средняя цена составила 939 тысяч рублей. На втором месте оказался Hyundai Solaris – 30710 проданных автомобилей со средней стоимостью 897 тысяч рублей. И замыкает тройку лидеров седан Volkswagen Polo, который в первой половине года разошелся тиражом 27810 штук, а средняя цена составила 848 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных у россиян автомобилей средней стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей также вошел французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, цена – 995 тысяч рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, цена – 952 тысячи рублей). Аналитики отмечают, что все пять самых популярных иномарок собраны на территории России.

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