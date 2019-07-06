Рынок подержанных люксовых автомобилей в РФ вырос на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 739 единиц. Это на 7,3% выше результата годичной давности (689 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится 36% от общего объема, что эквивалентно 267 перепроданным экземплярам за отчетный период. На втором месте располагается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (255 шт.) с долей около 35%. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин Maserati (95 шт.). Также с января по май новых владельцев нашли 62 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce. Кроме них, в России было перепродано по 27 экземпляров Lamborghini и Ferrari, а еще 6 – Aston Martin.

Свыше половины (57%) подержанных люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье (320 и 98 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга приобрели 70 таких автомобилей, Краснодарского края – 33. ТОП-5 регионального рейтинга замыкает Чечня (17 шт.). Также стоит отметить Воронежскую (14 шт.) и Нижегородскую (10 шт.) области. В других субъектах РФ за 5 месяцев нынешнего года было куплено менее 10 автомобилей с пробегом сегмента Luxury.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи люксовых машин с пробегом растут на фоне незначительного падения всего вторичного рынка в стране (-0,7%).

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