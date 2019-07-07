Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по май 2019 года объем рынка новых автобусов в нашей стране составил 5,1 тыс. единиц, что на 3,1% меньше, чем год назад. При этом около половины (47%) от этого числа разошлось по 10 субъектам РФ.

Лидирующую позицию тут занимает Москва, на дороги которой выехали 746 новых автобусов (+3,2%). На вторую строчку вырвался Краснодарский край, реализация новых автобусов в котором выросла в 3,2 раза до 337 единиц. Третье место в региональном рейтинге занимает Подмосковье (266 шт.; -60,5%).

Далее следуют Кемеровская область (176 шт.; -1,7%) и Пермский край, где рынок новых автобусов увеличился в 2,2 раза (до 168 шт.). За ними с одинаковым показателем в 148 экземпляров следуют Санкт-Петербург и Томская область. Но если в Северной столице рынок просел на 35%, то в сибирском регионе он вырос в 2,5 раза.

Кроме них, в ТОП-10 регионов России по объему рынка новых автобусов за январь – май 2019 года попал еще Башкортостан (147 шт.; +104,2%), а также Нижегородская (143 шт.; -11,7%) и Ростовская (135 шт.; -49,6%) области.

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