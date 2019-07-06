Hyundai объявила первые результаты продаж суббренда N в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила результаты продаж спортивного суббренда N, представленного в России 23 апреля 2019 года. По итогам двух месяцев, в течение которых продавался Hyundai i30 N – первая модель суббренда в нашей стране, компанией было реализовано 11 единиц этих автомобилей.

Напомним, Hyundai i30 N представлен в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре. На российском рынке модель представлена в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate стоимостью 2 млн 200 тыс. рублей и 2 млн 350 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба Hyundai.

Спортивный автомобиль Hyundai i30 N получил «каскадную» решетку радиатора и новый фирменный штрих в дизайне Hyundai. Логотип «N» символизирует «шикану», представляющую связку последовательных виражей, в которых автомобиль проходил тщательные испытания и показывал свои способности и возможности.

Линейка силовых агрегатов хэтчбека на российском рынке представлена двигателем Theta II 2.0T-GDI, оснащенным 6-ступенчатой механической коробкой передач. Новый турбированный двигатель рабочим объемом 2,0 литра с системой прямого впрыска доступен с двумя вариантами мощности – 249 или 275 л.с. и с максимальным крутящим моментом 353 Нм.

Когда водитель нажимает на педаль газа и начинает переключать передачи, плавность этих переключений обеспечивает функция автоматической «перегазовки» (Rev matching). А функция кратковременного форсажа (overboost) позволяет увеличить на 8% крутящий момент и на 6-7% - динамику разгона. Общие ощущения усиливаются эмоциональным звуком выхлопной системы с двойным хромированным раструбом глушителя. В салоне i30 N основные динамические параметры отображаются на новом приборном щитке и на 8-дюймовом «парящем» дисплее, где предусмотрены специальные режимы, к примеру – шкала продольных и поперечных нагрузок для отображения динамических нагрузок в режиме реального времени.

Высокая точность и естественные реакции в управлении автомобилем достигаются благодаря электроусилителю руля с креплением электромотора на рулевой рейке (схема R-MDPS). Приземистый кузов имеет высокие показатели жесткости, что вместе с электронно-управляемой подвеской (ECS) снижает крены и повышает скорость прохождения виражей. Водитель имеет возможность регулировки характеристик амортизаторов от ориентированных на комфортные повседневные поездки до наиболее жестких для обеспечения максимальной динамики на гоночном треке.

Аэродинамика i30 N рассчитана таким образом, чтобы уменьшить подъемные силы и обеспечивать максимальный прижим кузова к дорожному полотну, когда требуется максимальное сцепление с покрытием. Электронная блокировка дифференциала (E-LSD) улучшает сцепление и обеспечивает передачу максимального крутящего момента на ведущие колеса. Также существует возможность полного отключения электронной системы стабилизации ESC, что дает абсолютную свободу действий. Спортивные сиденья эксклюзивной разработки обеспечивают водителю и переднему пассажиру максимальный комфорт, стабильность посадки и поперечную поддержку в любых режимах движения.

Hyundai i30 N – это спортивный автомобиль, который также подходит для повседневного использования. В i30 N предусмотрено пять режимов движения – экономичный Eco, обычный Normal, динамичный Sport, «горячий» N и настраиваемый N Custom, в котором водитель может создать персональный набор настроек. Характер автомобиля меняется в зависимости от выбранных опций: мощностные характеристики двигателя, настройки амортизаторов, системы стабилизации ESC, электронной блокировки дифференциала E-LSD и рулевого управления. Помимо этого, водитель при помощи еще одной специальной кнопки на руле имеет возможность регулировки работы системы перегазовки Rev matching, увеличивая обороты двигателя, необходимые для оптимального переключения с более высокой на более низкую передачу.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».