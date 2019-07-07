Продажи новых автомобилей Нижнем Новгороде снизились на 12,5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Нижнем Новгороде составил 6 109 единиц, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что среди городов-миллионников еще сильнее рынок упал в Казани (-15%) и Омске (-13,5%).

Самой востребованной маркой на авторынке Нижнего Новгорода является российская LADA – ей принадлежит 18,4% от всего объема. Чуть меньшая доля у корейского бренда KIA (17,8%), а вот у остальных марок доля рынка не превышает 10%. Так, у Hyundai этот показатель составляет 9,9%, у Volkswagen – 7,8%. Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают почти 54% местного рынка.

Ознакомиться с рейтингом самых востребованных моделей в Нижнем Новгороде можно на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

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