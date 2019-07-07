07.07.19 Прочитали 272 раз

Продажи новых автомобилей Нижнем Новгороде снизились на 12,5%

Продажи новых автомобилей Нижнем Новгороде снизились на 12,5%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Нижнем Новгороде составил 6 109 единиц, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что среди городов-миллионников еще сильнее рынок упал в Казани (-15%) и Омске (-13,5%).

Самой востребованной маркой на авторынке Нижнего Новгорода является российская LADA – ей принадлежит 18,4% от всего объема. Чуть меньшая доля у корейского бренда KIA (17,8%), а вот у остальных марок доля рынка не превышает 10%. Так, у Hyundai этот показатель составляет 9,9%, у Volkswagen – 7,8%. Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают почти 54% местного рынка.

Ознакомиться с рейтингом самых востребованных моделей в Нижнем Новгороде можно на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».  

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada volkswagen

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