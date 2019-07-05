В трех городах-миллионниках на долю иномарок приходится более 80% парка

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» ранее уже сообщали о том, что доля иномарок в парке легковых автомобилей РФ составляет 62%. При этом сразу в 15 из 16 крупнейших городов страны она оказывается выше данной отметки.

Проведенное экспертами агентства исследование показало, что только в Самаре доля иномарок (59,4%) в местном парке ниже, чем в целом по стране. К примеру, в Волгограде этот показатель равен 62,7%, в Воронеже – 64,8%. Еще в четырех городах-миллионниках доля иномарок в парке находится в диапазоне 67 – 70%.

А вот в трех самых крупных городах (Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск) иномарки и вовсе занимают свыше 80% местного автопарка. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

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