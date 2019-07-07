07.07.19 Прочитали 318 раз

KIA в июне увеличила корпоративные продажи в России на 29%

KIA в июне увеличила корпоративные продажи в России на 29%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Корпоративные продажи KIA в июне составили 3146 автомобилей, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 16% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За шесть месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 14905 машин (+7%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры KIA реализовали 19343 автомобиля – это на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года в России было продано 111604 автомобиля KIA, что соответствует уровню прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи kia

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