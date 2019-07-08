Chevrolet Niva в 1 полугодии вошла в ТОП-25 российских бестселлеров

По итогам первого полугодия 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 10549 автомобилей (-26%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ провел испытания и обновил программное обеспечение электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva. Автомобили с новым программным обеспечением уже доступны во всех салонах официальных дилеров GM-АВТОВАЗ.

Как отмечается, изменение обеспечит владельцам автомобиля улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт при езде на Chevrolet Niva в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Вместе с тем обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя. В настоящее время стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 680 тысяч до 810 тыс. рублей.

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