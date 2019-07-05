ТОП-10 регионов России по объему рынка новых грузовиков

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам января – мая текущего года составил 29,6 тыс. единиц, показав падение на 5,1%. При этом почти 45% от этого количества пришлось на 10 регионов.

Больше всего новых грузовиков за отчетный период было куплено в Подмосковье (2 786 шт.). Далее следует Москва с результатом 2 009 единиц. Но если в области рынок показывает небольшой рост (+1,7%), то в столице – серьезное падение (-35,5%).

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ по объему рынка новых грузовых машин стал Ханты-Мансийский АО, занявший третье место в общем зачете. За 5 месяцев его показатели выросли на 7,1% до 1 400 экземпляров. В пятерку лидеров регионального рейтинга также попали Татарстан (1 386 шт.; -17,8%) и Нижегородская область (1 135 шт.; +5,2%). Санкт-Петербург с результатом в 1 082 грузовика (-20,6%) располагается лишь на шестой позиции.

Кроме них, в ТОП-10 регионов России по объему рынка новых грузовых автомобилей за январь – май 2019 года вошли: Свердловская область (872 шт.; +5,2%), Краснодарский край (860 шт.; -16,3%), Башкортостан (804 шт.; +30,7%) и Смоленская область (768 шт.; -15,2%).

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