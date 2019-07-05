Продажи Ford Transit в 1 полугодии выросли на 5%

По итогам первого полугодия 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 5% и составили 5082 единиц. Таким образом, модель сохраняет лидерство в сегменте коммерческих моделей грузоподъемностью до 2 тонн, где доля Ford Transit в отчетный период составила 67%, сообщает пресс-служба американской марки.

Компания Ford Sollers продолжит укреплять позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей с моделью Ford Transit, которая производится на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. В планах совместного предприятия увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте.

В настоящее время на заводе идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по итогам первого полугодия 2019 года в России было продано 21027 автомобилей Ford (-18%), согласно данным АЕБ. При этом в июне российские дилеры Ford реализовали 6146 машин, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Высокий результат Ford в прошлом месяце объясняется распродажей дилерских остатков в связи с уходом марки с российского рынка легковых автомобилей.