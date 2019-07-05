05.07.19 Прочитали 452 раз

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в июне выросли на 13%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в июне выросли на 13%

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам июня реализовала 248 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 13% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 158 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, достигло 103 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Mitsubishi реализовали 2503 автомобиля – на 24% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года в России продано 19218 автомобилей Mitsubishi, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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