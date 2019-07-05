Hyundai рассказала о новинках для России

Компания Hyundai рассказала о новинках, которые появятся у российских дилеров во второй половине 2019 года.

Так, в конце лета на российский рынок выйдет обновленный Genesis G90 Limousine (стандартные седаны уже в продаже). К концу года ожидается рестайлинговая Creta, а более крупные кроссоверы уже скоро обзаведутся мощными двигателями, пишет издание «Авторевю». В арсенале Hyundai Santa Fe появится бензиновый атмосферник V6 3.5 (249 л.с.), а Tucson сменит турбомотор 1.6 T-GDI (177 л.с.) на безнаддувный агрегат 2.4 GDI (184 л.с.). Пример родственного паркетника KIA Sportage показал, что для российского рынка это выгодный обмен: если турбоверсии покупали единицы, то на машины с мотором 2.4, по информации «Авторевю», сейчас приходится 17% спроса.

Кроме того, в российском офисе компании раздумывают о выводе на российский рынок компактного паркетника Hyundai Kona, причем как с бензиновой, и электрической силовой установкой: положительное или отрицательное решение должно быть принято в течение двух месяцев. А вот Sonata нового поколения и большой кроссовер Palisade отложены до следующего года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Hyundai реализовали 88026 автомобилей, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 34621 проданной машиной (+4%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – с начала года было реализовано 30710 этих автомобилей (-9%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в январе-июне нашел 11403 покупателей – на 12% больше, чем годом ранее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».