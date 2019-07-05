Обновленный Volkswagen Passat доберется до России в конце года

Компания Volkswagen планирует начать в России продажи обновленного Passat восьмого поколения в декабре текущего года. Об этом Autonews.ru сообщил представитель немецкой марки, добавив, что цены на новинку будут объявлены позднее.

В России автомобиль предложат с мотором 2,0 TSI мощностью 190 л.с. Также ожидается появление версии с 1,4-литровым агрегатом TSI, который развивает 150 л.с. Кроме того, в гамму двигателей войдет 2,0-литровый дизель. Универсалов, включая версию Alltrack, гибридов и даже исполнения R-Line на российском рынке ждать не стоит.

Напомним, рестайлинговый Volkswagen Passat был представлен в феврале нынешнего года на специальном мероприятии в Гамбурге. Автомобиль построен на платформе MQB. Обновленный седан получил новые бамперы, матричные светодиодные элементы и иные фонари. В салоне появилась новая цифровая панель приборов с улучшенной графикой и большими возможностями персонализации, розетки формата USB Type-C и обновленная медиасистема.

В России на данный момент продается дорестайлинговый седан восьмого поколения. Цены на машину начинаются от 1 млн 819 тыс. рублей.

Напомним, в мае российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на модель Passat в новом исполнении – Business Edition. Цена версии с бензиновым двигателем 150 л.с. составляет 1 млн 999 тыс. рублей, с бензиновым двигателем 180 л.с. – 2 млн 139 тыс. рублей. Оба мотора работают в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для Passat Business Edition предлагается два варианта оформления салона: для версии с двигателем 150 л.с. – вариант Brilliant Pine и Piano Black, а для автомобиля мощностью 180 л.с. – с отделкой шлифованным алюминием и Piano Black на выбор. Кроме того, интерьер нового Passat дополнен передними сиденьями Top-comfort, а внутренние боковины, центральные части сидений и подлокотник обиты кожей Vienna. Задние стекла Passat Business Edition – с тонировкой (светопоглощение 65%), а педали – со стальными накладками.

Оснащение Volkswagen Passat Business Edition дополнительно включает два USB-интерфейса, разъем AUX-IN, интерфейс для подключения мобильного телефона Comfort, камеру заднего вида Rear View, 3-зонный климат-контроль Climatronic c антиаллергенным фильтром и управлением с заднего ряда, электроподогрев форсунок омывателя, адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением, систему выбора профиля управления автомобилем, противоугонную систему с автономной сиреной, систему бесключевого доступа Keyless Acces, включая функцию Safelock, розетку 230-V в задней части центральной консоли.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».