Renault Duster в июне стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Renault в июне реализовали 11944 автомобиля – на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 64431 машину, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3547 потребителей (-11%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 2860 единиц (-15%). Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Kaptur – 2649 реализованных автомобилей (-1%). Продажи модели Sandero составили 2464 машины, что на 17% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве. Для новинки предлагаются три уровня оснащения – Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One. Цены на Renault Arlana начинаются от 999 тыс. рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, за счет оригинального дизайна и хорошей гаммы комплектаций Renault Arkana может занять очень серьезные позиции на рынке. Причем часть покупателей (более молодую аудиторию) она, конечно, отнимет у «Дастера», но и привлечет новых покупателей тоже. В итоге модели гарантировано место в первой пятерке по популярности среди всех кроссоверов.

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