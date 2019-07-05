Выбор для богатых: ТОП-5 автомобилей от 5 млн рублей

Самым продаваемым автомобилем со средней ценой выше 5 млн рублей в 2019 году является Toyota Land Cruiser 200. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Исследование учитывает цены на все модификации 250 моделей, официально продаваемых на российском рынке.

За 5 месяцев 2019 года россияне приобрели 2 635 полноразмерных внедорожников Toyota Land Cruiser 200, а средневзвешенная цена этой модели составила 5 420 000 рублей. На втором месте по популярности в этом ценовом сегменте идет немецкий кроссовер BMW X5 (2 248 единиц) со средней стоимостью 5 086 000 рублей.

Третью строчку рейтинга занял внедорожник Mercedes-Benz GLS – 1 562 проданных автомобиля при средней стоимости 5 675 000 рублей. Четвертое место у большого премиального внедорожника Lexus LX (1 437 штук), а его средняя цена самая высокая в первой пятерке – 7 090 000 рублей. И закрывает ТОП-5 автомобилей «для богатых россиян» Porsche Cayenne. Обладателями стильного немецкого премиального кроссовера стали 1 330 россиян, заплатив в среднем по 5 287 000 рублей за каждый экземпляр.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».