Группа «АВТОВАЗ» возобновляет производство после двух дней простоя

Группа «АВТОВАЗ» сегодня возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород). Поставки возобновляются без дополнительных условий, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 174186 автомобилей LADA, что на 2% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании в отчетный период составила 21%. Бестселлером АВТОВАЗа стала LADA Granta, чья реализация в январе-июне выросла на 40% и составила 63982 автомобиля. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 55784 проданных машины (+12%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация составила 20662 автомобиля (-2%).

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.