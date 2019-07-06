06.07.19 Прочитали 23 раз

За два года минимальная цена седана Volkswagen Polo выросла на 71 тыс. рублей

За два года минимальная цена седана Volkswagen Polo выросла на 71 тыс. рублей

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Седан Volkswagen Polo стабильно держится в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей России уже несколько лет. Кроме того, он стал лидером на рынках столичных городов по итогам апреля текущего года.

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* седана Volkswagen Polo за последние два года и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 71 тыс. рублей.

Сегодня обновленный седан Volkswagen Polo пятого поколения можно приобрести от 670,9 тыс. руб. за базовую комплектацию Conceptline до 945,9 тыс. руб. за топовую версию Connect.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Volkswagen Polo (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций. 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены volkswagen volkswagen polo

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