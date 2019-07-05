05.07.19 Прочитали 227 раз

Ford в июне увеличил продажи в России на 43%

Ford в июне увеличил продажи в России на 43%

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Ford в июне реализовали 6146 автомобилей, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2018 года в России было продано 21027 автомобилей Ford (-18%), согласно данным АЕБ.

Бестселлером Ford в июне стал кроссовер Ford Kuga, на котором остановил свой выбор 1801 покупатель (+68%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В целом высокий результат Ford в июне объясняется распродажей дилерских остатков в связи с уходом марки с российского рынка легковых автомобилей. Напомним, в марте акционеры Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого теперь сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, а их производство в России уже завершено. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи ford ford sollers

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