Американский авторынок в июне вновь ушел «в минус»

Американский авторынок в июне снизился на 2,6% и составил 1 млн 513 тыс. 574 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,29 млн машин. По итогам шести месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 8 млн 417 тыс. 804 единицы (-2,4%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в июне сохраняет General Motors, реализовавший 254658 автомобилей (-0,9%). Второе место занимает Ford с показателем 218691 проданной машиной (-4,7%). На третьей строчке идет Fiat Chrysler Group, чьи продажи составили 207008 авто (+1,9%). Четвертый результат показала Toyota – 202352 машины, что на 3,5% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 135901 автомобиль (-7,3%).