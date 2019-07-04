Hyundai Solaris в июне стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Hyundai в июне реализовали 16331 автомобиль – на 1% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 88026 машин, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в июне стал компактный седан Hyundai Solaris с показателем 6023 проданных машин (-6%). Как отмечается, этому результату, в частности, способствовал запуск лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series. На втором месте по объему реализации идет кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было реализовано 5955 этих автомобилей (+3%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1958 покупателей (-15%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 989 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 721 единицы.

Добавим также, что обновленный седан Hyundai Elantra, который был представлен на российском рынке в марте, по итогам прошлого месяца показал результат в 467 реализованных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series. Стоимость новинки начинается от 880 тыс. рублей. Тираж лимитированной серии – 6 тыс. автомобилей, продажи продлятся по октябрь 2019 года.

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