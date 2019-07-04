ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам июня

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июне остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

Второе место сохраняет внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3547 покупателей (-11%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 3234 проданных автомобиля (+23%). Далее идет Renault Kaptur, разошедшийся тиражом 2649 экземпляров (-1%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России по-прежнему Toyota RAV4, чьи продажи составили 2620 машин (+11%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июня также вошли KIA Sportage (2367 шт., -20%), LADA 4x4 (2273 шт., -15%), Skoda Kodiaq (1996 шт., +54%), Nissan Qashqai (2077 шт, -6%) и Hyundai Tucson (1958 шт., -15%).

Стоит отметить, что по итогам шести месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 34629 реализованных машин (+4%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 18713 единиц (-12%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 16294 автомобиля (+5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».