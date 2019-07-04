Российский авторынок в июне снизился на 3%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне снизились на 3,3% до 151180 машин. По итогам шести месяцев 2019 года российский авторынок составил 828750 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году – уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года. Напомним, ранее АЕБ прогнозировала, что в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% к прошлому году до 1,87 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в июне 30786 автомобилей LADA, что на 2% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19343 машин (-3%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16331 проданный автомобиль, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11944 покупателя (-12%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 9441 машину (+6%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Toyota (8548 шт., -6%), Skoda (7054 шт., -1%), Ford (6146 шт., +43%), Nissan (5450 шт., -26%) и ГАЗ (4796 шт., -10%).

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