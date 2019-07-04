LADA Granta в июне осталась самой продаваемой моделью в России

По итогам июня самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta, равно как и за первое полугодие в целом. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за июнь, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в июне выросла на 34% и составила 11609 автомобилей. Напомним, в прошлом месяце АВТОВАЗ начал продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 8947 машин (-9%). Третий результат показал KIA Rio – 8282 реализованных автомобиля (-6%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в июне 30786 автомобилей LADA, что на 2% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19343 машин (-3%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок.