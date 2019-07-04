Новый кроссовер Chery Tiggo 4 появится в России в августе

Российские дилеры Chery в августе начнут продажи нового компактного кроссовера Chery Tiggo 4. Комплектации и стоимость новинки будут объявлены позднее, сообщает пресс-служба китайской марки.

Внешний вид Chery Tiggo 4 отличают хромированная радиаторная решетка в стиле матрицы, несколько агрессивный стиль передних фар в сочетании со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также оригинальные трехмерные задние фонари, соединенные между собой хромированной планкой.

Что касается интерьера, цифровая панель приборов с диагональю экрана 7 дюймов, основанная на дисплее высокого разрешения, полностью заменяет традиционные шкалы спидометра и тахометра. Между двумя цифровыми приборами расположено окно дисплея, вывод информации на которое осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле. Водитель может выбрать в соответствии со своими предпочтениями один из трех вариантов цветового оформления экрана приборной панели – золотистый, терракотовый или ультрамариновый.

Современная мультимедийная система, представляющая собой большой 9-дюймовый высококачественный сенсорный емкостной дисплей с технологией Cloudrive, позволяет управлять и воспроизводить контент смартфона: навигационные программы, видеоролики, изображения, музыкальные композиции, мессенджеры или даже игры. Фоновой рисунок рабочего стола экрана мультимедиа можно менять, выбирая из предустановленных изображений или персонализировать, загрузив свои.

В кроссовере Chery Tiggo 4 реализована система распознавания жестов, с помощью которой можно переключать аудиофайлыи радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне.

На центральный дисплей системы мультимедиа выводиться изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля динамическими вспомогательными линиями. Благодаря четырем датчикам парковочного радара на заднем бампере с широкой зоной обнаружения водитель получит не только визуальную, но и звуковую информацию о препятствии, как при движении задним ходом прямолинейно, так и под углом.

Владелец нового Chery Tiggo 4 также получит смарт-браслет, который охватывает функции, доступные для ключа дистанционного управления, следит за частотой пульса и сном, индицирует напоминания и выдерживает погружение под воду до 30 метров.

Кроссовер Chery Tiggo 4, также как и Tiggo 7, базируется на модульной платформе T1X. Габариты автомобиля: длина равна 4298 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1647 мм, колесная база – 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная.