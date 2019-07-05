05.07.19 Прочитали 202 раз

Продажи новых автомобилей в Омске снизились на 13,5%

Продажи новых автомобилей в Омске снизились на 13,5%

Автомобильный рынок России - 2019
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Омске составил 2 829 единиц, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Самой востребованной маркой на рынке Омска является отечественная LADA – ей принадлежит 17,6% от всего объема продаж. За ней следуют два корейских бренда – Hyundai и KIA, каждый из которых занимает долю рынка в 12,3%. Четвертое место – у французского Renault (11,5%). Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают более половины омского авторынка.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители этого сибирского города-миллионника в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».  

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada renault

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