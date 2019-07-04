Skoda в июне снизила продажи в России на 1%

Российские дилеры Skoda в июне реализовали 7054 автомобиля – на 1% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 39828 машин, что на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в июне остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 2666 покупателей (-17%). Второе место занимает Skoda Octavia с показателем 2190 проданных автомобилей (-5%). Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq, чьи продажи составили 1996 единиц (+54%). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 202 машины (-13%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоялась в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

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