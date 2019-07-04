Коллекционный Bentley Mulsanne W.O. Edition доступен в России

Компания Bentley представила в России коллекционный Bentley Mulsanne W.O. Edition от ателье Mulliner. В честь 100-летнего юбилея британской марки выпущена ограниченная серия из 100 уникальных автомобилей, три из которых эксклюзивно представлены в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

Как сообщает пресс-служба Bentley, каждый автомобиль эксклюзивной серии хранит в себе частичку истории британской марки. В подставке для бокалов и охлаждения напитков в бутылках, расположенной между задними креслами коллекционного Mulsanne, под стеклом находится фрагмент оригинального коленвала, который был установлен в Bentley 8 Litre, принадлежавшем основателю британской компании У.О. Бентли – последней модели, которую он разработал для Bentley Motors в 1930 году. Ниже отсека из шлифованного металла создатели уникального Mulsanne расположили специальную табличку с надписью, поясняющей значимость артефакта Bentley.

Интерьер Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner создан в стиле истинной роскоши 1930-х годов. Изготовленное вручную отделение для коктейльных бокалов с особой подсветкой украшено инкрустацией с изображением геометрической решетки радиатора и передних фар Bentley 8 Litre. Завершающим штрихом стала подпись У.О. Бентли. В отделке салона коллекционного Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner использована высококачественная кожа тончайшей выделки Fireglow Heritage и Fireglow с эффектом патины, как у винтажных автомобилей. Дополнительные цветовые акценты в интерьере расставлены с помощью контрастных вставок из кожи Beluga и прострочки в тон кожи. Приборную панель, обод рулевого колеса и другие поверхности салона украшают вставки из шпона Dark Stain Burr Walnut. Атмосферу роскоши поддерживают коврики из овечьей шерсти Fireglow, защитные шторки и развлекательная система для задней части салона.

Роскошный Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner унаследовал элементы дизайна легендарного Bentley 8 Litre. Капот коллекционного Mulsanne отличают хромированная накладка и изящная крылатая литера «В» на хромированной решетке радиатора. На бампере расположена элегантная фирменная эмблема У.О. Бентли. Также специальная эмблема в честь 100-летнего юбилея британской марки украшает вставки в ступичных колпаках и накладки порогов.

Bentley Mulsanne W.O.Edition оснащается двигателем V8 объемом 6.75 л и обладает мощностью 512 л.с. Максимальная скорость флагмана Bentley составляет 296 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 5,5 секунд.

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