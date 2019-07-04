Volvo в июне увеличила продажи в России на 12%

Российские дилеры Volvo в июне реализовали 993 автомобиля, что на 11,8% выше показателя годичной давности. По итогам шести месяцев 2019 года продажи Volvo составили 3913 машин – на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в июне стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 302 единиц (-4,5%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 234 покупателя (-7,1%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 175 таких машины против 40 штук годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volvo начали прием заказов на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре. Кроме того, скоро на российском рынке появится новый вседорожник V60 Cross Country.

«В июне начались первые поставки в Россию обновленного внедорожника Volvo XC90 2020 модельного года. Многие клиенты ждали этот фейслифт, именно поэтому мы увидели такой всплеск интереса к этой модели в июне. Что касается ХС40, то спрос на этот кроссовер стабильно высок с момента его появления на рынке как в России, так и во всем мире», – комментирует директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. По его словам, компания планирует сохранить сложившуюся тенденцию и продемонстрировать по итогам 2019 года двузначный рост продаж в России, – прогнозирует Алексей Тарасов. – Сегодня у Volvo сильнейший модельный ряд за всю историю компании.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».