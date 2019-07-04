Moody's подтверждает корпоративный рейтинг «Рольф» на уровне В1

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило корпоративный рейтинг ООО «Рольф» (Corporate Family Rating CFR) на уровне В1 и рейтинг вероятности дефолта (Probability of default rating PDR) на уровне B1-PD. Также агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам с положительного на развивающийся, сообщает пресс-служба «Рольфа».

В официальном сообщении Moody's отмечено, что корпоративный рейтинг ООО «Рольф» на уровне B1 определяют следующие факторы: (1) лидирующие позиции «Рольф» на автомобильном рынке России; (2) надежная бизнес-модель компании с комплексным продуктовым предложением; (3) снижение долговой нагрузки на EBITDA с учетом корректировок Moody's по состоянию на конец 2018 года; (4) сбалансированная финансовая политика с целевой величиной соотношения Net Debt/EBITDA 2,0x-3,0x на основании отчетности; и (5) диверсифицированный пул банковских кредитов, номинированных в рублях. Преимуществом «Рольф» являются также сильный диверсифицированный портфель брендов, в котором доля ни одной из марок в общей выручке от продаж автомобилей не превышает 25%, и прочной позиции в премиальном сегменте, обеспечивающем более высокую маржинальность. Бизнес-профиль компании дополнительно укрепляется за счет (1) быстрорастущего сегмента автомобилей с пробегом, который обеспечивает более высокую маржинальность по сравнению к продажам новых автомобилей; (2) высокоразвитого бизнеса по сервисному обслуживанию автомобилей, который является более прибыльным и менее подвержен цикличным колебаниям; (3) развитого сегмента финансовых услуг, который также является высокомаржинальным; и (4) постоянной работе над повышением эффективности и строгому контролю затрат. На долю компании приходится 11% в выручке всех автодилеров в России. Компания занимает лидирующие позиции на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются крупнейшими и наиболее прибыльными рынками в России для автомобилей иностранных марок и премиального сегмента, в частности.

Moody's отмечает, что изменение прогноза по рейтингам связано с неопределенностью в отношении потенциального прямого и косвенного воздействия на компанию расследования Следственного комитета. Перспективы компании были положительными, и, если расследование будет оперативно завершено с минимальным негативным влиянием на компанию, возможно дальнейшее повышение рейтинга. По мнению экспертов Moody's суммы, фигурирующие в материалах расследования (4 млрд рублей), являются существенными, но не критическими для компании (в случае если «Рольф» будет обязан их возместить) в контексте прогнозируемого операционного денежного потока «Рольф» в размере 6,9 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев.

Moody's может повысить рейтинг, если расследование завершится без существенного негативного влияния на компанию, а «Рольф» должен (1) поддерживать стабильные операционные и финансовые показатели; (2) придерживаться сбалансированной финансовой политики и поддерживать скорректированный по методологии Moody's показатель Net Debt/EBITDA ниже 3,0x на устойчивой основе; и (3) повысить ликвидность путем создания резерва денежных средств, снижая зависимость от внешнего финансирования. Moody's может стабилизировать прогноз по текущему рейтингу B1, если расследование будет завершено без существенного негативного влияния на компанию.

«В настоящее время дилерские центры «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге работают в штатном режиме. Компания «Рольф» проводит все расчеты с поставщиками, контрагентами и финансовыми институтами. Собственных денежных средств и свободных лимитов кредитных линий с запасом достаточно для осуществления операционной деятельности и выполнения всех финансовых обязательств», – отмечает главный финансовый директор компании «Рольф» Александра Озерянова.