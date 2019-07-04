KIA в июне снизила продажи в России на 3%

Российские дилеры KIA в июне реализовали 19343 автомобиля – это на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года в России было продан 111604 автомобиля KIA, что соответствует уровню прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 13,5%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в июне было реализовано 8282 автомобиля, что на 6% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2367 покупателей (-20%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2190 реализованных автомобилей (+43%).

Добавим также, что на 4 июля 2019 года в 100 городах России действует 198 официальных дилеров KIA.

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