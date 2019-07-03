Suzuki в июне увеличила продажи в России на 13%

Российские дилеры Suzuki в июне реализовали 549 автомобилей – на 13% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2729 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 462 экземпляров (+26%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась на 5% и составила 87 автомобилей. Что касается внедорожника Suzuki Jimny, активность поклонников этой модели в первые месяцы 2019 года сказалась на последующих продажах. На складах Suzuki больше не осталось автомобилей прошлого поколения, и покупателям остается ждать появления нового Jimny, выход которого на российский рынок запланирован на осень текущего года.

«Высокий результат по итогам первого полугодия 2019 года достигнут за счет планомерной работы представительства совместно с дилерами в направлении роста продаж новых автомобилей. Этому способствуют взвешенная ценовая политика импортера и широкий выбор программ поддержки, предоставляющий существенные выгоды для клиентов. Также мы наблюдаем увеличение интереса к марке со стороны покупателей за счет выхода рестайлинга Suzuki Vitara и ожидания нового поколения Jimny», – комментирует руководитель дивизиона Suzuki ГК «Автомир» Ермаков Игорь.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин).

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