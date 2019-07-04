Opel запатентовал модель Combo для России

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения новой модели Opel для российского рынка. Речь идет о модели Combo в ее пассажирской версии Life, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, Opel Combo Life, дебютировавший весной 2018 году на Женевском автосалоне, построен на модульной платформе альянса PSA. Он делит основные узлы и агрегаты с новыми Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Предполагается, что в России Combo Life будет доступен как со стандартной колесной базой (2780 мм), так и с удлиненной (2970 мм).

В Европе Opel Combo Life предлагается с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. Кроме того, доступен 1,2-литровый бензиновый турбомотор с такой же отдачей. Трансмиссии – пяти- и шестиступенчатые механические коробки либо 8-диапазонный «автомат».

Напомним, Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.

Как считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей. Рыночная доля Peugeot и Citroen в 2018 году заметно выросла. В совокупности с будущими моделями Opel позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года Группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen. «Что касается конкурентов, то, учитывая соплатформенность с моделями Peugeot и Citroen, возможна частичная каннибализация доли продаж этих марок в пользу Opel, но предполагаю все же, что основной расчет делается на рост рынка LCV и привлечение новых покупателей из числа компаний, ведущих малый и средний бизнес в России», – комментирует Константин Авакян.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».