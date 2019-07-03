Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%

Российские дилеры Volkswagen в июне реализовали 9441 автомобиль, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 3,3% и составили 49771 машину.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в июне остановили свой выбор 5415 покупателей (+2,8%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 3234 автомобиля Tiguan, что на 23% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 352 клиента – в два раза больше, чем годом ранее. Самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 199 покупателей (+39,1%).

Кроме того, корпоративным клиентам в июне передано 3743 автомобиля Volkswagen, а доля корпоративных продаж составила 39,7%.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».