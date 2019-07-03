АВТОВАЗ в июне снизил продажи в России на 2%

АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 30786 автомобилей LADA – на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 174186 машин, что на 2,5% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, в первом полугодии составила 21%.

Бестселлером АВТОВАЗа в июне стала LADA Granta, чья реализация выросла на 26% и составила 11609 автомобилей. Напомним, в прошлом месяце АВТОВАЗ начал продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.

Второй результат по объему реализации в июне показала LADA Vesta – 8947 проданных машин (-9%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация выросла на 14% и составила 4381 автомобиль.

«По итогам первого полугодия, несмотря на стагнацию и даже некоторое снижение рынка, LADA показала рост продаж и увеличение занимаемой доли рынка. Подобный результат свидетельствует об успехе стратегии развития модельного ряда LADA и обновления дилерской сети, а также об эффективности наших специальных предложений, направленных на помощь клиентам в приобретении нового автомобиля. Государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» также продемонстрировали свою высокую эффективность, и мы надеемся, что их продление поможет и далее поддерживать покупательскую активность», – заявил исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек.

Напомним, автомобили LADA продолжают участие в госпрограммах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые возобновили свое действие с 1 июля 2019 года. Для покупки на льготных условиях доступны все модели LADA, кроме двухтопливных модификаций, для которых действует отдельная программа господдержки, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. При этом выгоду по условиям государственных программ можно суммировать с собственными специальными предложениями LADA: Трейд-Ин (выгода от 20 до 50 тыс. рублей в зависимости от модели) и «Летнее предложение» для покупателей LADA 4х4 (выгода 30 тыс. рублей). Помимо государственных программ в июле продолжают действие специальные предложения LADA с дополнительной выгодой для участников LADA Finance от 20 до 40 тыс. рублей (в зависимости от модели).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа «АВТОВАЗ» с 3 июля 2019 года вынужденно приостановила производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород). Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки. О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.