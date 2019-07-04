04.07.19 Прочитали 184 раз

Рынок новых автомобилей в Красноярске вырос на 21%

Рынок новых автомобилей в Красноярске вырос на 21%

Автомобильный рынок России - 2019
Все готовые отчёты

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» объем рынка новых легковых автомобилей в Красноярске за 5 месяцев 2019 года составил 4 108 автомобилей, что на 20,9% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Наибольшую долю на местном рынке занимает отечественная марка LADA – 17,8%. За ней следуют два корейских бренда – Hyundai и KIA (15% и 12,2% соответственно). Четвертое место принадлежит японской Toyota (10,7%). Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают более 55% красноярского авторынка.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители этого сибирского города-миллионника в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».  

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada toyota

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Hyundai Solaris в июне стал бестселлером марки в России

сегодня, 17:05

Все новости

Статьи на тему

3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta («За рулем.РФ»)

20 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам в мае 2019 года

27 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью