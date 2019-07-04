Рынок новых автомобилей в Красноярске вырос на 21%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» объем рынка новых легковых автомобилей в Красноярске за 5 месяцев 2019 года составил 4 108 автомобилей, что на 20,9% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Наибольшую долю на местном рынке занимает отечественная марка LADA – 17,8%. За ней следуют два корейских бренда – Hyundai и KIA (15% и 12,2% соответственно). Четвертое место принадлежит японской Toyota (10,7%). Таким образом, эти четыре марки суммарно занимают более 55% красноярского авторынка.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители этого сибирского города-миллионника в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

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