Новый Haval F7 успешно стартовал на российском рынке

Российские дилеры Haval в июне реализовали 725 автомобилей, что в 4,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало новым рекордным показателем месячных продаж за шестилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам шести месяцев 2019 года в России было продано 3492 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в июне составили 463 машины. Между тем набирает популярность новый кроссовер Haval F7. В начале лета состоялся запуск производства модели на автозаводе Haval в Тульской области. С момента Дней открытых дверей, которые прошли 22 и 23 июня во всех дилерских центрах бренда, было реализовано уже первых 76 автомобилей Haval F7. Начиная с июля за счет наращивания объема производства компания планирует постепенно полностью удовлетворить спрос покупателей на модель Haval F7.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».