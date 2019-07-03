Минпромторг заключил специнвестконтракты с шестью автопроизводителями

Минпромторг России заключил специнвестконтракты с шестью автопроизводителями: Volkswagen, GM-АВТОВАЗ, «Автотор», «ПСМА Рус», Toyota и Volvo. Как заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов.

Так, «Фольксваген Груп Рус» планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей. Производство двигателей предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем. Кроме того, в рамках специнвестконтракта компания планирует модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия СПИКа будут действительны до 2028 года. На сегодняшний день инвестиции Volkswagen Group в свой бизнес в России достигают 1,83 млрд евро.

Группа PSA в рамках СПИКа планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer. Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. Локализация текущих моделей Группы PSA российского производства составляет 40%, без учета добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается – с появлением первых моделей она составит около 50%. Напомним, Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.



Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня. Подписанный специнвестконтракт станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области.

GM-АВТОВАЗ рассматривает подписание СПИК как эффективный инструмент для стабильной работы на российском автомобильном рынке.

Компания «Тойота Мотор» в рамках СПИКа будет продолжать увеличивать локализацию производства в России и реализовывать программы развития локальных поставщиков.

Компания «Вольво Восток» в рамках специнвестконтракта локализует промышленную продукцию, не имеющую аналогов в России, в том числе автоматизированную трансмиссию для тяжелой коммерческой техники и грузовики, работающие на сжиженном природном газе. Усилия компании будут направлены в первую очередь на углубление кооперации с российскими поставщиками компонентов, развитие их технических компетенций и содействие в выходе на внешние рынки для их скорейшей интеграции в международные производственные цепочки.

Напомним, в июне 2019 года компания «Соллерс» и Минпромторг РФ также подписали специнвестконтракт для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга». Основной целью проекта является реализация компанией «Соллерс» долгосрочной стратегии лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей за счет вывода на российский рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развития новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы «подключенных автомобилей», а также системы ADAS. Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах. Договор предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.



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