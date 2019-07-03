03.07.19 Прочитали 844 раз

Ушел из жизни бывший глава концернов Ford и Chrysler Ли Якокка

Ли Якокка

Бывший глава автомобильных концернов Ford и Chrysler Ли Якокка скончался на 95-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона, сообщает агентство "ТАСС".

Якокка начал работать в Ford в 1946 году. В 1970 году был назначен на должность президента компании. Под его руководством был разработан автомобиль Ford Mustang.

В 1978 году Якокка перешел в Chrysler, став гендиректором и президентом концерна, а впоследствии и председателем совета директоров. Одной из главных заслуг Якокки считается спасение Chrysler от банкротства в 1980-е годы. Он покинул компанию в 1992 году.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автопром мировой автопром chrysler ford ford mustang

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