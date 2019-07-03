Группа PSA заключила специнвестконтракт

Группа PSA подписала специнвестконтракт с правительством РФ и Министерством промышленности и торговли.

В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

Как сообщалось ранее, локализация текущих моделей Группы PSA российского производства составляет 40%, без учета добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается – с появлением первых моделей она составит около 50%.

Напомним, Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter.

Как считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей. Рыночная доля Peugeot и Citroen в 2018 году заметно выросла. В совокупности с будущими моделями Opel позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года Группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen. «Что касается конкурентов, то, учитывая соплатформенность с моделями Peugeot и Citroen, возможна частичная каннибализация доли продаж этих марок в пользу Opel, но предполагаю все же, что основной расчет делается на рост рынка LCV и привлечение новых покупателей из числа компаний, ведущих малый и средний бизнес в России», – комментирует Константин Авакян.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Сейчас с конвейера предприятия сходят шесть моделей французских брендов: Peugeot 408, Citroеn C4 Sedan, Citroеn Jumpy и Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».