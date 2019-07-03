Группа «АВТОВАЗ» вынужденно приостанавливает производство

Группа «АВТОВАЗ» с 3 июля 2019 года вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, АВТОВАЗ делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки. О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143 518 автомобилей, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21,2%. Напомним, в январе 2019 года АВТОВАЗ начал продажи «заряженной» версии седана LADA Vesta Sport, производство которого налажено на мощностях тольяттинского предприятия «Лада Спорт». А в июне на рынок вышла вседорожная модификация универсала LADA Granta Cross.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».